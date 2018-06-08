РИАМО - 8 июн. Государственное автономное учреждение Москвы «Московская государственная экспертиза» (Мосгосэкспертиза) за последний месяц согласовала проектную документацию на установку 50 подъемных платформ для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в многоквартирных домах столицы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Мосгосэкспертиза с 25 апреля по 8 июня согласовала 50 новых проектов на установку подъемных платформ для маломобильных групп населения в подъездах многоквартирных домов», - сказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Она подчеркнула, что в Москве жестко соблюдаются требования по обеспечению доступности объектов для маломобильного населения. Это касается как нового строительства, так и приспособления существующих зданий и сооружений.

«Объем подобной работы по Москве колоссален, и в настоящее время в Мосгосэкспертизу постоянно поступают на рассмотрение все новые и новые проекты установки подъемных платформ в жилых домах столицы. Всего с начала 2018 года было согласовано 183 проекта», – добавила Яковлева.

Подъемные платформы будут установлены в подъездах многоквартирных домов в Юго-Восточном (16 платформ), Южном (четыре платформы), Юго-Западном (шесть платформ), САО (6 платформ), Северо-Восточном (три платформы), Восточном (три платформы), Западном (девять платформ) административных округах Москвы. В Северо-Западном, Новомосковском и в Троицком административных округах появится по одной платформе.