РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июн. Глава Балашихи Сергей Юров в ходе фестиваля молодежного творчества «Арт-школа» отметил готовность центрального городского парка «Пехорка» к проведению массовых мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В этом году (в 2018 году – ред.) мы заканчиваем реконструкцию центрального городского парка «Пехорка» в Балашихе. Мы начали ее в сентябре 2017 году. Для нас очень важно, чтобы парк стал центром культурной и спортивной жизни Балашихи, чтобы как можно больше жителей здесь отдыхало. Парк «Пехорка» готов принимать крупные мероприятия, и сегодняшний фестиваль это подтверждает», – сказал Юров.

Он добавил, что в парке «Пехорка» осталось завершить работы по обустройству прибрежной зоны. Там появится набережная на сваях над водой шириной от 2,5 до 4 метров. Также там будут установлены шезлонги, обустроены пляжные зоны и станция вейкбординга.

Парк «Пехорка» в Балашихе вошел в федеральный список лучших проектов благоустройства общественных территорий, сформированный Министерством строительства и ЖКХ России по итогам исполнения приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году.