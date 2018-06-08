РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июн. Жители подмосковных Люберец смогут бесплатно посещать шахматный клуб в Центральном парке, занятия будут проходить по субботам, сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

«С наступлением лета продолжаются игры в шахматы на открытой площадке в Люберецком Центральном парке культуры и отдыха. Каждую субботу наш шахматный клуб под руководством Виктора Евстигнеева ждет всех желающих старше шести лет на игры в шахматы с 12:00 до 17:00», – говорится в сообщении.

Игры проходят на территории кафе. Оно находится недалеко от входа в парк на Центральной аллее.

Евстигнеев выступил на Международных соревнованиях среди ветеранов, которые проходили в Белоруссии с 1 по 3 июня. Шахматист из Люберец завоевал первое место.