РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июн. В парке подмосковных Люберец в пятницу отменили показ мультфильма под открытым небом, причиной стали плохие погодные условия, сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание, уважаемые друзья! Сегодняшний (8 июня – ред.) кинопоказ мультфильма «Смешарики. Дежавю» в Центральном парке культуры и отдыха (в Люберцах – ред.) отменяется и переносится на другой день в связи с погодными условиями», – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», вечером в пятницу в Московской области ожидается дождь и усиление западного ветра с порывами 14-19 метров в секунду.