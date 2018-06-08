РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июн. В пятницу в городском округе Люберцы прошли торжественные мероприятия по случаю празднования Дня социального работника, порядка 30 представителей данной профессии получили грамоты и награды разного уровня, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Торжественные мероприятия состоялись в торговом центре «Орбита». В них приняли участие первый заместитель главы администрации муниципалитета Ирина Назарьева, председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игорь Коханый.

«Социальные работники – это люди с большой душой и сердцем. Через себя вы пропускаете проблемы жителей городского округа Люберцы. К вам приходят и многодетные, и малоимущие, общественные организации, ветераны. И у каждого своя проблема. Мы всегда выслушаете, поможете. От главы городского округа Владимира Ружицкого низко вам кланяюсь за вашу работу. Желаю вам добра, благополучия. Чтобы каждый прожитый день приносил радость и счастье», – сказала Назарьева.

По словам Коханого, в России уделяется большое внимание старшему поколению.

«Вы работаете с этим поколением, именно оно нуждается во внимании и заботе. Желаю вам больше радости в жизни и благодарных подопечных», – добавил Коханый.

По словам настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери отца Павла, соцработники дарят людям добро и мир.

«Желаю, чтобы и вы имели возможность наполняться этим добром и миром. И насколько это возможно, получали от своего труда удовольствие. С праздником вас», – заключил священник.

День социального работника отмечается в России ежегодно 8 июня, начиная с 2000 года.