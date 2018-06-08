РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июн. Управляющую компанию в микрорайоне Кучино Балашихи оштрафовали на 30 тысяч рублей за несоблюдение требований энергетической эффективности, сообщается на официальном сайте Госжилинспекции Московской области.

Жители дома по улице Гидрогородок в микрорайоне Кучино пожаловались в областную Госжилинспекцию на неудовлетворительное состояние цоколя. В ходе проверки по всему периметру жилого строения был обнаружен мох, также были зафиксированы многочисленные разрушения. Ответственной организации предписали устранить все нарушения.

«Жилкомальтернатива» все необходимые работы выполнила в срок. Однако за несоблюдение требований энергетической эффективности управляющая компания была оштрафована на 30 тысяч рублей. Цоколь многоквартирного дома должен соответствовать нормам и требованиям не только для того, чтобы радовать глаз. Нарушения в его содержании означают, что дом недостаточно защищен от холодов. Кроме того, возникает угроза для всех несущих конструкций», – сказал руководитель Госжилинспекции Подмосковья Вадим Соков.