РИАМО – 8 июн. Жители столичного района Капотня побывали с экскурсией на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) и познакомились с работой современных установок и уникальных очистных сооружений предприятия, сообщает телеканал «360° Подмосковье».

На экскурсии москвичам рассказали об экологической модернизации МНПЗ, в рамках которой на заводе построили биологические очистные сооружения «Биосфера».

«Строительство биологических очистных сооружений позволило нам не только в два с половиной раза снизить потребление речной воды и ее возврат в городские очистные сооружения, но и добиться эффективности очистки в 99,9%», — отметил начальник управления промышленной безопасности и экологии Московского НПЗ Юрий Ерохин.

Уже после первого этапа модернизации, который завершился в 2015 году, предприятию удалось снизить воздействие на окружающую среду на 50%. Сейчас модернизация продолжается. В ходе экскурсии Ерохин рассказал о дальнейших «зеленых» шагах МНПЗ.

«В рамках второго этапа мы еще 50% снизим воздействие на окружающую среду. Прежде всего, это касается атмосферы и воздуха. Цель нашего завода — прежде всего, его экологичность и эффективность», - отметил он.

Все жители района могут в режиме реального времени узнавать данные о состоянии воздуха. Эта информация круглосуточно отображается на специальном электронном табло — экоинформере, который расположен на оживленной улице в Капотне. Экопараметры также передаются регулирующим надзорным органам.