РИАМО - 8 июн. Интервалы движения поездов в Московском метрополитене и на Московском центральном кольце (МЦК) в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу - 2018 будут минимальными, сообщил журналистам в пятницу первый заместитель начальника ГУП «Московский метрополитен» по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

«Интервалы движения поездов в метро и на МЦК на период привоза и развоза болельщиков будут «пиковые». Это и время до матча и после матча по линиям, которые участвуют в привозе и на основных линиях, с которыми есть пересечение. У нас есть данные по заполнению гостиниц, и мы их использовали, в том числе, для составления графика движения поездов и работы специалистов метро», - сказал Латыпов.

Он добавил, что не располагает информацией о продлении работы метро в дни матчей открытия и закрытия чемпионата.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».