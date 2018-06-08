РИАМО - 8 июн. В Москве возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство 11-летней девочки, которую неизвестный мужчина тяжело ранил ножом в подъезде, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.
«Днем в пятницу в подъезде одного из жилых домов по 4-му Очаковскому переулку города Москвы было совершено нападение на 11-летнюю девочку. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)», - сказала Иванова.
Она уточнила, что на место происшествия незамедлительно выехала следственная группа. Как уже выяснили следователи, девочка возвращалась домой после прогулки во дворе. Ребенок зашел в подъезд, куда вслед за ней проник незнакомый мужчина. По пока неустановленным причинам злоумышленник нанес ребенку проникающее ножевое ранение. По предварительным данным, нападению не предшествовало каких-либо конфликтов.
Иванова также сообщила, что девочку в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение одной из городских больниц, медики борются за жизнь ребенка.
Расследование уголовного дела продолжается, оно находится на контроле руководства ГСУ СК России по Москве.
Подросток случайно подстрелил девочку из пневматики на юге Москвы>>
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии