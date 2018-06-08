РИАМО - 8 июн. В Москве возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство 11-летней девочки, которую неизвестный мужчина тяжело ранил ножом в подъезде, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

«Днем в пятницу в подъезде одного из жилых домов по 4-му Очаковскому переулку города Москвы было совершено нападение на 11-летнюю девочку. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)», - сказала Иванова.

Она уточнила, что на место происшествия незамедлительно выехала следственная группа. Как уже выяснили следователи, девочка возвращалась домой после прогулки во дворе. Ребенок зашел в подъезд, куда вслед за ней проник незнакомый мужчина. По пока неустановленным причинам злоумышленник нанес ребенку проникающее ножевое ранение. По предварительным данным, нападению не предшествовало каких-либо конфликтов.

Иванова также сообщила, что девочку в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение одной из городских больниц, медики борются за жизнь ребенка.

«В настоящее время проводится работа по установлению всех обстоятельств произошедшего. Устанавливается личность нападавшего, следователями совместно с оперативными службами принимаются меры к его скорейшему задержанию. Опрашивается мать пострадавшей, соседи, другие возможные свидетели. Изъяты записи с камер видеонаблюдения. Следователи восстанавливают хронологию событий, предшествовавших нападению», - отметила Иванова.

Расследование уголовного дела продолжается, оно находится на контроле руководства ГСУ СК России по Москве.

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