РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 июн. В подмосковном Красногорске с начала текущего года квартиры получили 16 человек, которые состояли в очереди на первоочередное предоставление жилья, сообщил «РИАМО в Красногорске» зампредседателя комитета по управлению муниципальным имуществом, начальник отдела обеспечения нуждающихся в жилых помещениях администрации горокруга Антон Коваленко.

«В 2018 году гражданам, состоящим на жилищном учете в администрации горокруга Красногорск в категории «первоочередное предоставление», было предоставлено 16 квартир. Это льготная очередь, в которую входят инвалиды, медицинские работники, сотрудники правоохранительных органов и учреждений образования, вставшие на учет до 1 марта 2005 года», – сообщил Коваленко.

Он пояснил, что в Красногорске 166 семей числятся в льготной очереди. В 2017 году жилье получили 60 граждан этой категории, в нынешнем году администрация планирует выдать не меньше квартир.

«Все квартиры благоустроенные, с муниципальным ремонтом. В квартирах имеется все сантехническое оборудование, плиты и раковины на кухне. Квартиры предоставляются по договору социального найма с правом дальнейшей приватизации», – сказал Коваленко.

Старший инспектор отдела обеспечения нуждающихся в жилых помещениях Татьяна Белокурова дополнила, что квартиры предоставляются в новостройках на территории горокруга Красногорск.

«Мы учитываем пожелания граждан. Предлагаем квартиры в микрорайоне Изумрудные холмы или в муниципальном доме на улице Народного ополчения», – уточнила Коваленко.

Каждое предоставление жилых помещений рассматривается на общественной жилищной комиссии при администрации горокруга. Восьмого июня ключи от однокомнатных квартир получили двое очередников-льготников.

«Я родился и живу в Нахабине. Квартиру мы ждали 20 лет. Мы очень рады, что наконец получили. Доделаем косметический ремонт и въезжаем. Но уже можно жить – квартира с отделкой, оборудована всем необходимым. Очень благодарен администрации округа», – поделился Илья Фомин.