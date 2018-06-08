РИАМО - 8 июн. Мобильное приложение «Метро Москвы» переведено на семь языков преддверии чемпионата мира по футболу - 2018, при помощи приложения можно проложить маршруты к достопримечательностям и стадионам столицы, сообщил журналистам в пятницу первый заместитель начальника ГУП «Московский метрополитен» по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

«Мы выпустили мобильное приложение «Метро Москвы» на семи языках, в том числе на португальском, китайском, французском и немецком. В этом приложении можно будет посмотреть, как дойти до стадионов, как пройти к конкретному сектору, провести маршрут к достопримечательностям и прочитать о станциях метро, которые являются объектами культурного наследия», - сказал Латыпов.

Он также сообщил, что ежедневно на протяжении мундиаля в метро будут дежурить по 700 англоговорящих работников.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».