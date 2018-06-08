РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июн. В Люберцах в одном из дворов на проспекте Гагарина произошла массовая драка, пострадали несколько человек, сообщила «РИАМО в Люберцах» очевидец происшествия.

Инцидент случился в ночь на пятницу.

«После полуночи (8 июня – ред.) начались жуткие крики, было слышно, что дерутся. Спустя 15-20 минут, ближе к детской площадке за дом №14 на проспекте Гагарина пошли люди. Один мужчина шел, качаясь. Он то падал, то опять вставал, возможно, сотрясение получил. С ним были двое. И еще двое бежали за ними, один из которых пытался его бить. Другой мужчина все время кому-то звонил, находясь вдали от всего этого, к нему потом подошли те двое, что нападали», – сказала очевидец.

Она добавила, что еще один участник драки сидел на лавочке у детской площадки. По словам женщины, мужчины были другой национальности, конфликт мог произойти на этой почве.

«Прохожие предложили вызвать скорую, они (пострадавшие – ред.) отказались. Все утихло, когда на часах было 00:37 (8 июня – ред.)», – дополнила очевидец.

По словам сотрудника пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое», в полицию обращения по поводу драки не поступали. Также не было заявлений от пострадавших.