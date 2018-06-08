РИАМО – 8 июн. Банк «Возрождение» продлевает специальное предложение по рефинансированию потребительских кредитов со сниженной ставкой от 12,4% для всех клиентов, а также значительно улучшает условия кредитования для клиентов пенсионного возраста, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Теперь минимальная ставка 12,4% для всех клиентов действует до 30 июня.

«Предложение действует при сумме от 500 тысяч до 5 миллионов рублей для зарплатных клиентов банка или 3 миллионов рублей для иных категорий и сроке кредитования от одного года до семи лет. При этом процентная ставка не зависит от заключения заемщиком договоров страхования, никаких дополнительных комиссий по продукту не предусмотрено», - говорится в сообщении.

Для клиентов банка «Возрождение» пенсионного возраста максимальная сумма необеспеченного кредита увеличена с 300 тысяч до 500 тысяч рублей и снижены процентные ставки по кредиту. В зависимости от категории клиента снижение составило до 4,6 процентного пункта.

Так, при сумме потребительского кредита от 300 тысяч рублей и при наличии страхования для пенсионеров - сотрудников бюджетных предприятий или пенсионеров, получающих пенсию на карту банка, минимальная ставка составит 11,4%, для действующих клиентов пенсионного возраста – 11,9% и новых – 12,4%.

«Одновременно для всех участников зарплатных проектов банка «Возрождение» максимальная сумма необеспеченного кредита, в том числе на рефинансирование, увеличена до 5 миллионов рублей», - добавляется в сообщении.

Получить подробную информацию можно на сайте банка «Возрождение» в разделе о потребительских кредитах, в любом офисе банка или по телефону: 8-800-755-00-05 (бесплатно по России).