РИАМО – 8 июн. Удостоверяющий центр банка «Возрождение» получил аккредитацию министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Аккредитация предоставлена на пять лет и позволит банку организовать имеющий юридическую силу электронный документооборот, обеспечив его участников – клиентов, работников и партнеров - квалифицированными сертификатами электронной подписи», - говорится в материале.

В соответствии с действующим законодательством, электронный документ, подписанный квалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

В настоящее время квалифицированная электронная подпись широко используется при получении государственных и муниципальных услуг, при обмене документами с кредитными организациями, в соответствии с условиями использования системы «Интернет-Клиент», а также на электронных торговых площадках, при работе с электронными банковскими гарантиями и во многих других системах юридически значимого электронного документооборота.

Используемые в банке «Возрождение» средства удостоверяющего центра и средства электронной подписи сертифицированы ФСБ России, отмечается в сообщении.