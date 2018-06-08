РИАМО - 8 июн. Карты с указанием наиболее удобных маршрутов к стадионам, на которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, появятся на станциях Московского метрополитена, сообщил журналистам в пятницу первый заместитель начальника столичной подземки по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

«В настоящее время вся аудиоинформация в вагонах переведена на английский язык. Вся визуальная информация сейчас переводится. Лайтбоксы, таблицы на всех станциях, которые прилегают к стадионам, будут переведены. Кроме того, на станциях дополнительно появятся «идеальные маршруты болельщиков» - это будет специальная карта, на которой будет изображено, как добраться до стадиона «Лужники», «Спартак» или до станции «Университет», где пройдет фестиваль болельщиков», - сказал Латыпов.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».