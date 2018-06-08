РИАМО - 8 июн. В преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в столице разработали 73 специальных маршрута для такси, сообщил журналистам в пятницу заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Дмитрий Пронин.

«В преддверии чемпионата мира по футболу - 2018 мы разработали 73 специальных маршрута (для такси - ред.). Это маршруты наиболее повышенного спроса, которые будут самыми популярными - от гостиниц, аэропортов, тренировочных баз, стадионов. Эти маршруты нами расценены по специальным тарифам, они достаточно средние для нашей повседневной жизни. Мы рекомендуем таксомоторному сообществу придерживаться именно этих цен», - сказал Пронин.

Он добавил, что в настоящее время проводится аккредитация автомобилей такси, аккредитовано уже порядка 5 тысяч машин, 33 транспортных компании также получили необходимую аккредитацию.

«Правительство Москвы приняло решение и обучает водителей такси, подготавливает их к той работе, которую они будут делать, обслуживая пассажиров и гостей столицы», - сказал Пронин.

Он отметил, что перед ЧМ-2018 в Москве проходят обучение контролеры общественного транспорта. Порядка 700 контролеров уже обучены английскому языку, навыкам общения с пассажирами.

«Параллельно с этим обучаются кассиры метрополитена, специальное подразделение помощи маломобильным пассажирам, все эти вещи (обучение - ред.) уже заканчиваются и находятся на финальной стадии», - заключил Пронин.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».