РИАМО - 8 июн. Госжилинспекция Московской области предписала администрации подмосковного Солнечногорска выбрать управляющую компанию для дома №4 по улице Некрасова, предоставить информацию о состоянии жилого здания на межведомственной комиссии, а также принять срочные меры по предупреждению дальнейшей деформации дома, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Проверку инспекторы совершили после публикации в СМИ сообщения о плохом состоянии этого дома.

«По результатам проверки администрации городского поселения Солнечногорск были выданы два предписания. До 6 августа муниципалитет должен провести открытый конкурс по отбору УК для данного дома. До 5 сентября – рассмотреть судьбу МКД на межведомственной комиссии», – говорится в сообщении.

Кроме этого, администрация Солнечногорска обязана принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций.

Проверка изложенных в публикации фактов состоялась 5 июня. Инспекторы зафиксировали многочисленные нарушения.

Во всех подъездах разрушилась краска и штукатурка, просели полы, раскололась плитка. На входе в подъезд №3 разрушился один из козырьков и покосилось крыльцо. В самом третьем подъезде лестничный пролет отстал от стены и площадки первого этажа.

Дверь в техподполье имела неплотный притвор, а само оно оказалось сырым и загрязненным канализацией. Отмостка отсутствовала по всему периметру дома, цоколь пошел трещинами, оголовки вентиляционных шахт разрушились.

«Публикации средств массовой информации, как и обращения граждан в Госжилинспекцию – это основание для внеплановых проверок. Госжилинспекция старается оперативно реагировать на сигналы СМИ, и описанные журналистами факты, чаще всего, подтверждаются», – сказал руководитель Госжилинспекции Подмосковья Вадим Соков.