РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июн. В подмосковном Подольске в пятницу водитель легкового автомобиля подрезал рейсовый автобус №29 с пассажирами и развернулся, в результате столкновения все остались живы, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«Водитель на автомобиле Skoda ехал по левой полосе, а автобус по правой. Водитель иномарки хотел заехать к школе или перестроиться, подрезал автобус, его водитель не успел затормозить и зацепил бок легковушки, которую развернуло и затянуло боком на автобус», - сказал свидетель.

По его словам, все остались живы, у иномарки повреждена задняя фара и две двери.