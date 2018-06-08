РИАМО – 8 июн. Ветераны Московской области заняли первое место на Международной спартакиаде в Белоруссии и привезли оттуда пять медалей, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В белорусской Орше прошла V Международная спартакиада среди ветеранов и руководителей ветеранских организаций физической культуры и спорта. Спартакиада посвящена Дню Независимости республики Беларусь. В состязаниях приняли участие 10 команд, в каждой из которых по пять женщин от 55 лет, пять мужчин от 60 лет и один руководитель группы.

«По итогам соревнований сборная Московской области завоевала пять медалей и заняла первое общекомандное место в многоборье. Золотых медалей удостоены: в плавании – Анатолий Димов, в сгибании и разгибании рук в упоре лежа – Любовь Заболоцкая, в теннисе – Вадим Азельер и Лариса Андреева. Третьим в соревнованиях по шашкам стал спортивный судья всероссийской категории Николай Мелехин-Абациев», – говорится в сообщении.

В программу мероприятия вошли следующие виды спорта: шашки, настольный теннис, дартс, бильярд и летнее многоборье «Здоровье», включающее в себя бег, плавание, прыжки в длину с места, подтягивание на высокой перекладине и стрельбу из пневматической винтовки, стоя с упором локтей о стойку.

Команда ветеранов спорта Московской области награждена кубком, грамотой и особой благодарностью за активное участие в V Международной спартакиаде.

«Ветераны спорта всегда заслуживают уважения. У таких людей карьера никогда не заканчивается, и спартакиада – яркое тому подтверждение. Уже на протяжении пяти лет каждый участник состязаний продолжает вносить неоценимый вклад в развитие физической культуры не только на территории Московской области, но и на международном уровне. Я поздравляю наших спортсменов и отдельно хочу поблагодарить руководителя команды, председателя совета ветеранов Владимира Ивановича Хворикова, которому в этом году исполнилось 89 лет», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

По его словам, под руководством Хворикова подмосковная сборная с каждым годом улучшает свой результат: по результатам первых соревнований немного не дотянула до призовых мест, в прошлом году стала второй, этот же сезон стал особенно удачным – четыре золота и одна бронза.