РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июн. На железнодорожном переезде «Гривно-Львовская» в подмосковном Подольске ночью 13 и 14 июня будут ремонтировать асфальт без перекрытия движения, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В ночь с 12 на 13 июня и с 13 на 14 июня 2018 года с 23:50 до 8:00 на железнодорожном переезде «54 километр Гривно-Львовская» (1-й километр автомобильной дороги А-107) будут проводить работы по ремонту асфальтового покрытия проезжей части в условиях непрекращающегося движения транспорта», - говорится в сообщении.

Асфальт будут класть во время ремонтных работ на одной половине проезжей части при систематическом движении автотранспорта по другой стороне.