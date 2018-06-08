РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июн. В поселении Октябрьский Люберец на улице Ленина большая ветка дерева упала на автомобиль, никто не пострадал, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец происшествия.

«На улице Ленина в Октябрьском недалеко от «Макдоналдса» дерево рухнуло на автомобиль. При этом владельцу, можно сказать, повезло – оно не все упало, а только большая ветка. Она надломилась, видимо, из-за ветра», – сказал очевидец.

Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», вечером в пятницу в Московской области ожидается дождь и усиление западного ветра с порывами 14-19 метров в секунду.

Во время непогоды рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, также не желательно укрываться под деревьями. Автомобиль необходимо припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В случае необходимости граждане могут обратиться в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия: 8(498)505-41-70, а также по телефону спасения «01», с мобильного – «101».