РИАМО - 8 июн. Водители такси в Москве, лучше остальных сдавшие экзамены к чемпионату мира по футболу, получат специальные значки, сообщил журналистам в пятницу замруководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

«Лучшие водители такси получают специальный значок. Он означает, что они прошли обучение и лучше всех сдали экзамены», - сказал Пронин.

По его словам, аккредитованные на ЧМ-2018 водители такси в числе прочего обучаются английскому языку, этикету, расположению стоянок возле стадионов, правильной перевозке маломобильных пассажиров и детей.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».