РИАМО - 8 июн. Ученица 10-го класса физтехлицея имени Капицы подмосковного города Долгопрудный стала третьей в Европейской олимпиаде по физике, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Ученица 10 класса физтехлицея им Капицы Кузнецова Арина завоевала бронзовую медаль на второй Европейской олимпиаде школьников по физике, которая прошла в МФТИ», – говорится в сообщении.

Всего в олимпиаде участвовали команды из 23 стран. В состав сборной России вошли два представителя из Московской области. Торжественная церемония награждения победителей и призеров прошла в московском парке «Зарядье».

Вторая Европейская олимпиада школьников по физике прошла в МФТИ с 28 мая по 1 июня. В олимпиаде участвовали школьники из Швейцарии, Бельгии, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Болгарии, Чехии, Казахстана, Латвии, Словении и других. Олимпиада прошла в два тура – теория с тремя задачами и эксперимент.