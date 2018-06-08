РИАМО - 8 июн. В Подмосковье с января текущего года провели более 1,7 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), эта услуга становится более доступной в регионе, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«В Московской области в период с января по май 2018 года провели около 1,7 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения за счет средств ОМС», – сказала Забралова.

По ее словам, всего в 2018 году в Московской области запланировано выполнение почти 5 тысяч процедур ЭКО за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования. Это почти на 25% больше, чем в минувшем году.

Министр здравоохранения региона Дмитрий Марков в свою очередь добавил, что методики проведения ЭКО с каждым годом совершенствуются, на сегодняшний день для жительниц области экстракорпоральное оплодотворение является все более доступной процедурой.

«За четыре года количество рожденных детей в результате ЭКО в Московской области увеличилось более чем в пять раз. Только в 2017 году более 2 тысяч детей родилось благодаря экстракорпоральному оплодотворению», – отметил Марков.

По словам министра, в рамках ОМС жительницам Московской области процедура ЭКО может быть оказана в 29 медицинских организациях, расположенных в Подмосковье, Москве, Санкт-Петербурге, Твери и других городах.

ЭКО представляет собой оплодотворение вне тела человека: яйцеклетки и сперматозоиды изымаются, оплодотворение происходит в лабораторных условиях. Затем оплодотворенные яйцеклетки помещаются в инкубатор на 5-6 дней и в процессе деления подсаживаются в матку. Процедура используется во всем мире уже почти 40 лет и для многих пар – это единственный способ завести детей.