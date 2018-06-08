РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июн. Фестиваль «Улетный Фест» в пятницу в подмосковной Балашихе завершился созданием арт-объектов: персонажа из советского мультфильма Лошарика и арт-мусорки, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

«Улетный Фест» стал частью фестиваля молодежного творчества «Арт-школа». В парке «Пехорка» надули более 10 тысяч воздушных шаров, а также сделали из них скульптуры – телевизор и пятиметровый магнитофон. В заключительной части фестиваля вместе с художниками Андреем Бартеневым и Вовой Перкиным участники собрали необычные арт-объекты - персонажа из советского мультфильма Лошарика и арт-мусорку.

«После фестиваля весь мусор мы соберем в эту арт-мусорку. Мы не хотим загрязнять ваш чудесный парк. Я сегодня впервые в Балашихе, и мне здесь очень нравится. Если у детей есть такой парк, они вырастут эмоционально здоровыми», - сказал Бартенев.

Глава Балашихи Сергей Юров вместе с гостями посетил площадки мероприятия.

«Приятно, что областной фестиваль проходит в нашем парке «Пехорка». Несмотря на то, что сегодня будний день и немного подвела погода, людей очень много. Здорово, что все сделано со смыслом - здесь и тема экологии, и благотворительность, и творчество», - отметил Юров.

В празднике приняли участие более 4 тысяч человек. Для гостей были подготовлены фотозоны, мастер-классы и развлечения.