РИАМО - 8 июн. Срок приема заявок на IV Всероссийский конкурс журналистов «Открытый взгляд на конкуренцию» продлен до 1 июля 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

«Подать заявку на участие в конкурсе могут журналисты федеральных и региональных печатных изданий, интернет-СМИ, информационных агентств, федеральных и региональных радиокомпаний и телекомпаний», - говорится в сообщении.

Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации в один тур без предварительного отбора участников и квалификационных требований. Материалы, предоставляемые на конкурс, должны быть опубликованы в период с 1 августа 2017 года по 1 июня 2018 года.

В конкурсе предусмотрены следующие номинации: «Куда смотрит ФАС» – для материалов о деятельности антимонопольных органов в Российской Федерации в эфире телекомпании; «Мы ФАС слушаем» – для материалов о деятельности антимонопольных органов в РФ в эфире радиокомпании; «Простыми словами» – для материалов о деятельности антимонопольных органов страны в печатном издании, интернет-СМИ или на сайте информационного агентства.

Кроме того, в номинации «Подпишусь под каждым словом» принимаются интервью с представителями антимонопольных органов России в печатном издании, интернет-СМИ или на сайте информагентства.