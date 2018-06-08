РИАМО - 8 июн. Уже почти 1 тысяча иностранных граждан воспользовались возможностью вернуть НДС с покупок в России через систему Tax Free в столичном аэропорту «Шереметьево», сообщается на сайте воздушной гавани.

Первые итоги и перспективы пилотного проекта Tax Free в России подвели в рамках крупнейшего отраслевого форума в сфере розничной торговли — Недели российского ритейла 2018, организованной Минпромторгом РФ.

«Услугой системы Tax Free в аэропорту «Шереметьево» воспользовалось 993 иностранных гражданина. В основном услуга востребована гражданами Китая, Израиля и Хорватии», - говорится в сообщении.

Наиболее популярными категориями товаров, оформленных в системе Tax Free, стали предметы одежды, кожгалантереи, косметические средства, предметы электроники, наручные часы.

По информации на сайте, за период с 10 апреля по 1 июня в международных аэропортах Москвы обработано около 2 тысяч чеков на товары Tax Free с проставлением отметки, из которых 1071 чек обработан Шереметьевской таможней.

Система Tax Free позволяет иностранным гражданам компенсировать суммы НДС, уплаченные при покупке товаров в России. Стойки Tax Free установлены во всех терминалах аэропорта «Шереметьево», при этом в терминале F стойки расположены в двух крыльях для удобства пассажиров из Китая – основных пользователей данной услуги в мире.

Иностранцы могут выбрать наличный или безналичный способ возмещения денежных средств по товарам Tax Free, приобретенным в магазинах-участниках пилотного проекта.