РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июн. Акция «Российский триколор» пройдет 12 июня в подмосковном Подольске, во время праздника раздадут 1 500 ленточек цвета российского флага и пронесут 32-метровый триколор по парку имени Виктора Талалихина, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы администрации горокруга.

«Молодежная акция «Российский триколор» пройдет в Подольске 12 июня. Активисты молодежных организаций в этот день будут раздавать всем желающим ленточки цвета российского флага в сквере Поколений, городском парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина, на площади Славы, в микрорайоне Климовск на Октябрьской площади, в микрорайоне Кузнечики на бульваре 65-летия Победы. Начало акции в 12:00, подготовлено 1 500 ленточек», - сказал сотрудник.

По его словам, в 15:30 начнется масштабное шествие молодежи с триколором длиной 32 метра по парку Виктора Талалихина от входа до концертной площадки, где будет проходить выступление творческих коллективов. Особую торжественность мероприятию придаст марш Подольского муниципального духового оркестра, который обычно идет впереди колонны.