РИАМО - 8 июн. Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию производственного здания по выпуску и хранению специй, расположенного на улице Тимирязева в Красноармейске, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Общая площадь двухэтажного здания составляет 756 квадратных метров. Застройщиком объекта является ООО «Планета специй».

«На первом этаже разместились помещения производственного и складского назначения, на втором этаже – помещения производственного и административного назначения. На прилегающей территории обустроено парковочное пространство, выполнено озеленение», – сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Объем инвестиций в проект составил порядка 35 миллионов рублей, создано 20 новых рабочих мест, добавил он.