РИАМО - 8 июн. Третий ежегодный фестиваль «Город Джаз» будет проходить в столичном «Аптекарском огороде» с 15 по 17 июня, на фестивале выступит известный российский джазмен Алексей Козлов, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

«С 15 по 17 июня под открытым небом в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» состоится грандиозное открытие III ежегодного фестиваля «Город Джаз» с участием звезд мировой и российской джазовой сцены. В программе — жаркие танцевальные ритмы Бразилии от ансамбля Ensolarado 15 июня, магнетический джаз от легенды Грузии Этери Бериашвили 16 июня и концерт самого титулованного музыканта отечественного джаза Алексея Козлова с группой «Арсенал» 17 июня, на котором джаз смешается с хип-хопом», - отмечается в сообщении.

Каждая музыкальная программа, исполняемая в «Аптекарском огороде», уникальна и составляется эксклюзивно для старейшего ботанического сада России. Зрители концертов в «Аптекарском огороде» смогут услышать новые песни, потанцевать и сделать фото с музыкантами.

15 июня состоится большой концерт всемирно известного ансамбля Ensolarado «Бразильский джаз». В двухчастной вокально-инструментальной программе — самба, босса-нова, соул, фанк в исполнении Хосе Моряна и музыкантов с дюжиной музыкальных инструментов, включая рояль, гитару, барабаны, саксофон, виолончель, контрабас, скрипку, трубу, саксофон, тромбон и альт. Помимо известных песен Жобима и Жильберту, Мораэса и Джавана, в репертуаре есть и песни современных композиторов.

16 июня — выступление джазовой певицы Этери Бериашвили с группой Beriashvili-Losev Group. Обладательница солидного творческого стажа в джазе, она с легкостью переключается на мюзикл, классический crossover и современную академическую музыку.

17 июня — концерт Алексея Козлова — живой легенды советского джаза, джаз-рока и музыкальной культуры в целом и знаменитой группы «Арсенал». Козлов — не только основатель отечественного джаз-рока, но и композитор, саксофонист, пианист, вокалист, автор книг, заслуженный артист РСФСР и народный артист России. Специально для «Аптекарского огорода» Алексей Козлов подготовил программу, в которой джаз смешивается с хип-хопом.

Начало концертов в 20:00. Билеты в продаже в кассах сада и онлайн www.hortus.ru.