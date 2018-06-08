РИАМО - 8 июн. Москвича госпитализировали с черепно-мозговой травмой и множественными переломами после падения на рельсы на станции метро Таганско-Краснопресненской линии «Рязанский проспект», сообщил РИАМО в пятницу осведомленный источник.

«Седьмого июня около 21:00 произошел инцидент на станции метро «Рязанский проспект», в результате которого произошло падение 28-летнего москвича на рельсы под прибывающий поезд», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что машинист применил экстренное торможение, но электропоезд по инерции все же накрыл пострадавшего. Прибывшие на место врачи констатировали черепно-мозговую травму и множественные переломы тела у мужчины, он госпитализирован. Движение на данном участке линии московского метро было оперативно восстановлено.