РИАМО - 8 июн. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату проконтролировать ход проверки о нарушении жилищных прав подростка, которого незаконно лишили единственного жилья в Москве, сообщается на сайте СК России.

Ранее ряд федеральных телеканалов рассказал историю 16-летнего москвича, который лишился жилья. Согласно озвученным журналистами данным, его мать, беспрепятственно оформив необходимые документы в одном из столичных МФЦ, сняла сына с регистрационного учета и продала их единственное жилье. По данному факту Главным следственным управлением СК РФ была организована доследственная проверка.

«Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ для наиболее полной, конструктивной и своевременной оценки произошедшего. Следствию предстоит разобраться с законностью совершенной сделки, установить круг лиц, причастных к ее совершению, а также проверить другие обстоятельства, повлекшие нарушение прав несовершеннолетнего», – говорится в сообщении.

Следователи располагают сведениями, что длительное время мать не занималась воспитанием сына, который уже не первый месяц проживает у дяди. Вместе они добиваются лишения женщины родительских прав и оформления опеки.