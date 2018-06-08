РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июн. ООО «Комбинат школьного питания» микрорайона Климовск в Подольске оштрафовали на 20 000 рублей за картельный сговор по поддержанию цен на горячее питание, сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Московское областное УФАС России возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения в отношении ООО «Комбинат школьного питания» Климовска. Сговор привел к поддержанию цен на электронных торгах, проводимых администрацией Щелковского района на оказание услуг горячего питания.

«Московским областным УФАС России в отношении должностного лица ООО «Комбинат школьного питания» Климовска вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму 20 000 рублей», – говорится в сообщении.

Управление признало ООО «Комбинат школьного питания» Климовска нарушителем пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции» и приняла решение о передаче материалов для привлечения общества и его должностных лиц к административной ответственности в соответствии со статьей 14.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях.