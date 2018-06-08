РИАМО - 8 июн. Операторы горячей линии «Московский транспорт» проконсультируют абонентов на английском, немецком, французском, испанском и китайском языках во время чемпионата мира по футболу, в таком режиме контакт центр будет работать с 9 июня по 22 июля, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.

«Общегородской контакт-центр департамента информационных технологий Москвы будет консультировать абонентов горячей линии «Московский транспорт» на пяти иностранных языках. Спецпроект по поддержке болельщиков и гостей столицы в период проведения в Москве матчей чемпионата мира по футболу стартует 9 июня и продлится до 22 июля 2018 года», – отмечается в сообщении.

Позвонившие смогут получить всю информацию относительно работы городского транспорта, также операторы помогут сориентироваться в столице, например, объяснят, как добраться до московских стадионов.

Помимо этого, абоненты смогут узнать полную информацию о перекрытиях дорожного движения во время чемпионата мира и работе волонтеров. Операторы будут оказывать поддержку на английском языке в круглосуточном режиме, на немецком, французском, испанском и китайском с 8:00 до 20:00.

«Для нас очень важно, чтобы гости столицы чувствовали себя в Москве комфортно. Уже в ближайшие дни в город начнут активно приезжать болельщики со всего мира, чтобы воочию увидеть матчи чемпионата мира и поддержать свои национальные команды. Иноязычные операторы горячей линии «Московский транспорт» помогут иностранным болельщикам сориентироваться в городе и добраться от одной точки до другой», – отметил руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Общегородской контакт-центр департамента информационных технологий Москвы, созданный в 2011 году, включает в себя 34 горячих линии, в том числе Единую справочную службу правительства Москвы и Единый диспетчерский центр Москвы. Он обрабатывает более 2 миллионов вызовов жителей в месяц. Общегородской контакт-центр работает 24 часа в сутки семь дней в неделю. В общей сложности в нем трудятся около 1,7 тысячи операторов.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».