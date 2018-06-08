РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июн. В пятницу в фестивале молодежного творчества, который прошел в подмосковной Балашихе, приняли участие более 4 тысяч человек, сообщила одна из организаторов фестиваля Юлия Досковская.

Фестиваль молодежного творчества «Арт-школа» прошел в пятницу в парке «Пехорка» в Балашихе, частью его стал «Улетный Фест». В парке надули более 10 тысяч воздушных шаров, а также сделали из них скульптуры – телевизор и пятиметровый магнитофон.

«Сегодня на фестивале прошло около 30 различных мастер-классов. Под руководством художника Андрея Бартенева гости создали из шаров большую фигуру – персонажа из советского мультфильма Лошарика, который стал символом фестиваля. В общей сложности на праздник пришли более 4 тысяч человек», - сказала Досковская.

В одном из мастер-классов принял участие глава Балашихи Сергей Юров. Под руководством волонтеров благотворительного проекта «Пять дел, одно сердце» глава сделал собаку из воздушного шара и подарил ее ребенку.

«Раньше я никогда не делал фигуры из воздушных шаров. Интересный опыт и полезное дело – помогаем детям», - сказал Юров.

Благотворительный проект «Пять дел, одно сердце» из города Дзержинский направлен на поддержку воспитанников детских домов. Волонтеры движения собирают средства для помощи детям, навещают и устраивают для них праздники. Средства, собранные в ходе «Улетного Феста», направят в Томилинский детский дом.