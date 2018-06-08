РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 июн. Регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД в Домодедове изменит график работы в связи с празднованием Дня России, 12 июня учреждение не будет принимать посетителей, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«График работы регистрационно-экзаменационного отдела ОГИБДД УМВД России по городскому округу Домодедово в период проведения Государственного праздника, посвященного Дню России: 11 июня – дополнительный приемный день по предварительной записи, через единый портал госуслуг. Двенадцатое июня – не приемный день», – говорится в сообщении.

Тринадцатого июня учреждение будет принимать граждан в порядке живой очереди, а также посредством системы управления электронной очереди и общего модуля управления.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.