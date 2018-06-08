РИАМО - 8 июн. В подмосковном Лыткарине открылся крупнейший завод по производству комплексных пищевых добавок, он построен на территории Лыткаринского мясоперерабатывающего комбината, входящего в ГК «Рузком», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Новое производство создано на базе норм основных отечественных и мировых стандартов, обладает высоким уровнем автоматизации. Открывшийся завод является крупнейшим в России и Европе. Предприятие сможет выпускать до 29 тонн готовых комплексных пищевых добавок в час», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

Открытие предприятия позволит создать свыше 100 рабочих мест для жителей Подмосковья, добавил он.

ЗАО «Лыткаринский МПЗ» в настоящее время – один из крупнейших производителей мясной консервации в России. Он был основан в 1985 году, как экспериментальное мясоперерабатывающее предприятие («ЭМПП»). На сегодняшний день завод имеет солидные мощности, позволяющие выпускать свыше 6 миллионов банок консервов и более 1 тысячи тонн деликатесов, полуфабрикатов и колбасной продукции ежемесячно. С начала 2000 года ЗАО «Лыткаринский МПЗ» входит в группу компаний «Рузком».

Завод производит свыше 1350 уникальных комплексных пищевых добавок для мясного, рыбного, полуфабрикатного, молочного, кондитерского производств, а также производства легких закусок под торговой маркой «КРИСТ».

Продукция завода успешно поставляется практически во все крупнейшие федеральные и региональные сети страны, Таможенного Союза и стран СНГ, а также своим дистрибьюторам во всех федеральных округах России.