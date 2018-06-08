РИАМО - 8 июн. Более 60 тысяч человек приняли участие в Московской неделе предпринимательства, отдельные сессии были посвящены молодежному и женскому предпринимательству, цифровой экономике и другим аспектам современного бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.

Прошедшая впервые с 28 мая по 1 июня Московская неделя предпринимательства стала крупнейшим событием деловой жизни столицы. Она объединила такие знаковые мероприятия как Московский предпринимательский форум, образовательный бизнес-форум «Трансформация-3», Всемирный форум и выставку по франчайзингу, Московский форум индустрии моды и конференцию Startup Village.

«Неделя началась Московским предпринимательским форумом – площадкой для открытого диалога, где участники моги узнать подробности новых инициатив правительства Москвы в области поддержки бизнеса и обсудить современные тренды развития предпринимательства более чем с 40 ведущими экспертами», – говорится в сообщении.

Важнейшее направление сегодня – развитие инновационных проектов. Им нужна государственная инфраструктурная поддержка, какую, например, обеспечивают московские технопарки.

«Благодаря льготам и развитой инфраструктуре число технопарков в Москве выросло с трех, построенных городом, до 33 технопарков, созданных с привлечением частных инвестиций. В них уже работают более 45 тысяч человек. Технопарки, в отличие от офисных центров, заполнены почти на 100%», – подчеркнула заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Она также сообщила, что в ходе форума также прошли экспертные слушания по поводу создания единого инновационно-производственного кластера Москвы, в котором планируется объединить более 400 компаний с суммарной годовой выручкой свыше 48 миллиардов рублей.

Отдельные сессии были посвящены молодежному и женскому предпринимательству, цифровой экономике и другим аспектам современного бизнеса. На площадке мероприятия состоялась церемония вручения первых профинансированных городом «золотых аккаунтов» крупнейшего в мире электронного маркетплейса формата B2B Alibaba.com – их в течение этого года получат 100 московских производителей.

«Развитие предпринимательства и повышение его конкурентоспособности является одним из приоритетов Правительства Москвы. Московский предпринимательский форум еще раз подчеркнул важность диалога и повышения информированности предпринимателей о тех возможностях для развития, которые может предоставить им город – сегодня программ поддержки и финансирования уже больше десятка», – рассказал руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин.

В рамках Московской недели предпринимательства впервые в столице прошел Московский форум индустрии моды. Его программу открыл круглый стол с участием мэра Москвы Сергея Собянина, именитых московских дизайнеров и представителей фэшн-изданий. Собравшиеся, в частности, обсудили создание в столице единого fashion-хаба. Предполагается, что fashion-хаб будет включать в себя центр прототипирования для создания новых коллекций и работы с новыми материалами, центральный шоу-рум, центр консультационного сопровождения компаний и акселератор для стартапов в сфере моды и креативных индустрий.