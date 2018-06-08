РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 июн. В честь дня рождения Александра Пушкина в библиотеке Домодедова провели марафон по декламации любимых строк поэта, гостям праздника представили фрагменты чтения знаменитых риторов, в числе которых актеры Иннокентий Смоктуновский, Василий Лановой, Алла Демидова, сообщается в группе «Единая Россия Домодедово» в соцсети «ВКонтакте».

Шестого июня в библиотеке имени Анны Ахматовой прошел поэтический марафон «Я вновь читаю пушкинские сроки» и литературный праздник для детей «Прими с улыбкою, мой друг, свободной музы приношенье». Мероприятия прошли в рамках проекта «Историческая память».

«В рамках марафона домодедовцы читали стихи великого русского поэта, обыгрывали отрывки пьес по ролям, пели романсы. Кроме того, участники марафона могли увидеть на экране телевизора, как читали Пушкина знаменитые актеры – Иннокентий Смоктуновский, Василий Лановой, Алла Демидова и многие другие», – говорится в сообщении.

По многолетней традиции в конце мероприятия участники марафона написали любимые строки из произведений Пушкина в альбом, который хранится в библиотеке.

В продолжение празднования годовщины дня рождения Александра Пушкина в «Ахматовке» также прошло мероприятие «Прими с улыбкою, мой друг, свободной музы приношенье» для детей из лагеря «Умные каникулы».

«Ребятам рассказали интересные моменты биографии поэта, а после каждый прочитал стихотворение поэта. Продолжилось мероприятие увлекательным литературным путешествием по сказкам Александра Сергеевича: ребята угадывали сказочных героев Пушкина, слушая отрывки из его произведений, просматривая фрагменты фильмов», – заключается в сообщении.