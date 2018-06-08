РИАМО - 8 июн. Активисты общественного движения «Безопасная столица» предложили разработать единый формат ларьков с шаурмой в Москве и Подмосковье, сообщил РИАМО в пятницу координатор движения Антон Акишин.

Он уточнил, что накануне чемпионата мира по футболу FIFA 2018 активисты проверили несколько точек с шаурмой в Московском регионе. По итогам проверок в ближайшее время движение «Безопасная столица» проведет круглый стол совместно с Роспотребнадзором, на котором предложит ведомству провести массовую проверку пунктов продажи шаурмы.

«Мы узнали, что поставщики у всех разные, поэтому непонятно, в каких условиях изготовлено мясо, нет никакой документации на него. Соответственно, возможно, подумаем о нескольких производителях, у которых можно будет закупать мясную продукцию. Также предложим в единый формат их (ларьки с шаурмой – ред.) привести, чтобы человек понимал, что вот здесь можно взять качественную шаурму и точно не отравиться», - сказал Акишин.

Он добавил, что в ходе проверок активисты выявили различные нарушения в ларьках, где продается шаурма: у персонала нет медицинских книжек, люди работают в палатках без головных уборов и перчаток.

Кроме того, по итогам «контрольной закупки» в готовом продукте были найдены кишечные палочки и микробы.

В мае этого года шестеро дорожных рабочих в Москве попали в больницу после употребления шаурмы, купленной в палатке в районе Капотня. Столичное управление Роспотребнадзора выявило грубые нарушения в точке общепита и опечатало палатку.