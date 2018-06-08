РИАМО - 8 июн. Московское областное УФАС включило ООО «Партнер» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на выполнение работ по поставке дополнительного оборудования для «Мосавтодора», сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Как уточняется в материале, в регламентированный срок компания не представила подписанный проект государственного контракта и документ о его обеспечении, в связи с чем ГБУ МО «Мосавтодор» от оператора электронной площадки поступило уведомление об уклонении ООО «Партнер» от заключения госконтракта.

«Общество не представило доказательств наличия объективных для не подписания проекта контракта в установленные законом сроки. Московское областное УФАС пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Партнер» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков», – говорится в сообщении.