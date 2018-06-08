РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июн. В Подольске в тестовом режиме работает один электробус с динамической подзарядкой, до конца 2018 года МУП «Подольский троллейбус» может закупить еще до трех электробусов, сообщил на пресс-конференции директор МУП «Подольский троллейбус» Леонид Топчий.

В пятницу прошла пресс-конференция начальника отдела по транспортному обслуживанию населения комитета по дорожному хозяйству и транспорту администрации горокруга Подольск Александра Городничева и директора МУП «Подольский троллейбус» Леонида Топчего.

«В Подольске первый электробус с динамической подзарядкой с 7 мая проходит тестовые испытания во время демонстрационного проката по маршруту 1К «Станция «Подольск» - Кузнечики», они продлятся до 27 июня. Практика показала, что бесконтактные троллейбусы более маневренны в условиях города и потребляют в два раза меньше электроэнергии, чем контактные. На одном маршруте нужно три-четыре автобуса, чтобы они ходили с интервалом 20-30 минут, поэтому до конца года мы планируем закупить еще до трех машин, а со временем полностью обновить парк», - сказал Топчий.

По его словам, стоимость одного электробуса на динамической подзарядке с учетом субсидии государства составит более 11 миллионов рублей. Эти средства могут выделить из бюджета горокруга после уточнения бюджета, или предприятие закупит электробусы на свои средства. В 2017 году МУП «Подольский троллейбус» погасил задолженность в 100 миллионов рублей и заработал 50 миллионов прибыли, увеличив пассажиропоток на 450 тысяч пассажироперевозок.

Электробусы могут проезжать без контактной сети до 20 километров и работать без подзарядки около двух часов. Для них не нужно прокладывать контактную электросеть, которая стоит около 6 миллионов рублей за один километр с трансформаторной подстанцией за 80 миллионов рублей. Новые электробусы более комфортны для пассажиров, на них могут передвигаться маломобильные группы граждан, которые могут вызвать водителя с помощью спецкнопки, установлены мониторы для показа информации, розетки для подзарядки гаджетов.

В парке 41 троллейбус, только четыре троллейбуса имеют пониженный расход электроэнергии, средний возраст подвижного состава 13 лет. Из-за высокой стоимости новых электробусов обновлять состав будут постепенно. В этом году сделают капитально-восстановительный ремонт с заменой кузова пяти троллейбусам.

На новых электробуса будут работать четыре лучших водителя, которых выбрали почти из ста человек. В настоящее время МУП «Подольский троллейбус» планирует набрать на обучение 15 человек, которые будут учиться вождению троллейбусов в автошколе, лучших трудоустроят. Заработная плата водителей зависит от категории и составляет от 35 до 70 тысяч рублей.