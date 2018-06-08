РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ)- 8 июн. В Московской области стартовало голосование на информационном портале «Добродел» по ремонту региональных и муниципальных дорог на 2019 год, временно исполняющий главы Котельников Андрей Булгаков пригласил всех жителей города принять активное участие в голосование и определить, какую дорогу необходимо отремонтировать, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

До 31 июля все зарегистрированные на портале «Добродел» жители могут разместить неограниченное количество комментариев и предложений по ремонту дорог. Для этого достаточно выбрать муниципалитет и найти дорогу на портале в разделе «Дороги» или по ссылке: https://dobrodel.mosreg.ru/dorogi2019/.

«Приглашаю наших инициативных жителей принять активное участие в голосовании по ремонту дорог на портале «Добродел» на следующий (2019 год – ред.) год. Вы можете не просто определить улицу, где необходимо провести работы, но и высказать свои предложения. Вам нужно просто выбрать муниципалитет и определить дорогу, которая нуждается в ремонте или благоустройстве. Какие объекты войдут в программу 2019 года, зависит от нашей активной жизненной позиции. Ваше участие в голосовании значительно повысит качество дорожной инфраструктуры в муниципалитете», – сказал Булгаков.

На территории городского округа Котельники расположено 38 километров муниципальных дорог, а также проходит четыре региональные. Их протяженность составляет 11 километров. Сбор предложений по ремонту и благоустройству дорог будет идти до 31 июля включительно. На портале «Добродел» можно проголосовать также за перевод дороги из грунтовой в асфальтобетонную.

В 2018 году в городском округе Котельники в программу ремонта улично-дорожной сети вошло девять дорог. В муниципалитете будет проходить еженедельный объезд городских территорий, в том числе совместно с общественниками власти будут контролировать ход ремонта дорог.