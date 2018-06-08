РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 8 июн. Глава подмосковного Жуковского Андрей Войтюк по просьбам жителей объяснил, как можно записаться на прием к врачу в новой детской поликлинике, сообщается в группе «Единая Россия. Жуковский» в соцсети «ВКонтакте».

По словам Войтюка, ему поступает много вопросов от жителей, которые касаются новой детской поликлиники на улице Гудкова. В основном люди спрашивают, как можно записаться на прием к врачу, а также о работе бассейна, находящегося в медицинском учреждении.

«Существуют три варианта записи: звонок в единый колл-центр по номеру 8(800) 550-50-30; через электронную регистратуру (https://uslugi.mosreg.ru/zdrav/) на портале госуслуг Московской области; с помощью информационных терминалов (инфоматов), расположенных в холле поликлиники», – сказал Войтюк.

По его словам, что касается бассейна, то на данный момент идет урегулирование организационных вопросов, этот процесс займет около месяца.

«После этого можно будет точно сказать, когда именно начнет функционировать бассейн. Он будет бесплатным для всех юных жуковчан по назначению физиотерапевта, поскольку это один из способов реабилитации. Группы будут подбираться врачом-физиотерапевтом, врачом лечебной физкультуры и инструктором», – добавил Войтюк.