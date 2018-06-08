РИАМО – 8 июн. Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, которому на днях исполнится 70 лет, покидает свой пост, его место, скорее всего, займет его заместитель Дмитрий Киктев, сообщает Федеральное агентство новостей.

«До 13 июня директором Гидрометцентра будет числиться Вильфанд, однако потом этот пост займет его нынешний заместитель Дмитрий Киктев», - сказал источник агентства.

По словам главного специалиста Гидрометцентра России Марины Макаровой, под руководством Романа Вильфанда работа ведомства вышла на новый уровень, повысилось качество прогнозов, наладилась работа в регионах.

«Было очень интересно с ним работать. Роман Менделевич — очень хороший ученый, грамотный специалист. Я думаю, весь коллектив Гидрометцентра был в него влюблен. Очень много интересных проектов было реализовано под его руководством. У нас начали развиваться глобальные модели, точность расчета стала выше, качество прогнозов выросло. Он представлял нас на международной арене, на мировом уровне», - отметила Макарова.

По ее словам, специалисты Гидрометцентра России постоянно контактировали с коллегами из других стран. Она считает, что коллективу организации повезло, что они имели возможность с ним работать.

Комментируя свою отставку, Вильфанд напомнил, что директор научно-исследовательского центра должен быть не старше 65 лет, но в отдельных случаях по ходатайству ученого совета этот пост можно занимать до 70, но не дольше.

«Организацию будет возглавлять достойный специалист. Гидрометцентр будет жить очень уверенно при новом руководителе», — отметил Вильфанд.