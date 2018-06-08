РИАМО - 8 июн. Столичные полицейские разыскивают 21-летнюю Алесю Турутину, которая пропала вечером 3 июня на юге Москвы, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

«Сотрудники ОМВД по району Чертаново Южное устанавливают местонахождение пропавшей без вести Турутиной Алеси Дмитриевны 1997 года рождения, жительницы Москвы. Третьего июня 2018 года в 23:00 ушла из дома на Дорожной улице и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно», – говорится в сообщении.

Приметы девушки: славянской внешности; на вид 19-20 лет; рост 165-167 сантиметров; среднего телосложения; волосы черно-красного цвета до плеч. Была одета в черное платье в цветочек и черные балетки.

Из особых примет имеет татуировку на правой лодыжке – черный пистолет, на правой кисти – цветная бабочка, на левой кисти – кот.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, незамедлительно сообщить по телефону: 8(499)320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).