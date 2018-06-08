Кашира – небольшой город в дальнем Подмосковье, не так известен, как, например, соседние Коломна и Зарайск. Зато сюда, на берега Оки, приезжают любители природы и истории и деревянных домиков начала 19 века. О том, чем живет в городе молодежь и почему не хочет уезжать, РИАМО рассказал 16-летний житель Каширы, выпускник 9-го класса Илья Билин.

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Конструктивизм и граффити

© Владимир Лебедев

Кашира – старинный русский город на берегу Оки, известный с 14 века. Я живу в микрорайоне Кашира-2, или Новой Кашире, а раньше он назывался Новокаширск. С 1932 по 1963 годы это был самостоятельный город, а изначально – поселок при Каширской ГРЭС – одной из первых электростанций, построенных по плану ГОЭЛРО (план электрификации СССР после революции 1917 года – ред.). Поэтому в Кашире-2 сохранилось немало построек в духе конструктивизма.

© Владимир Лебедев © Владимир Лебедев 1 из 2

Еще одна из фишек нашего микрорайона – огромные патриотические граффити на домах, которые появились недавно. Например, огромная, во весь торец дома «Родина-Мать» на голубом фоне. Есть и огромный портрет Владимира Путина, который нарисовали местные художники к юбилею президента в прошлом году на одной из пятиэтажек.

A post shared by Кашира (@kashira.ru) on Oct 10, 2017 at 7:24am PDT

В целом мой район ухожен и благоустроен, есть магазины и места для отдыха, спорткомплексы. Рядом – и школа, и детские сады.

© Владимир Лебедев © Владимир Лебедев 1 из 2

Если раньше Кашира была не самым чистым городом, то сейчас она выбивается в лидеры как самый благоустроенный город Подмосковья. Например, с апреля проходило голосование портала «Туристический Путеводитель по Московской области», по результатам которого Кашира обогнала всех. На голосовании была представлена реконструированная улица Советская с пешеходной зоной и памятником символу города – стрельцу. Стрельцы во времена татаро-монгольского ига отражали набеги татар и охраняли московское княжество с юга. Голосование было призвано привлечь внимание туристов к наиболее интересным городам Московской области.

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Фестиваль серебристых облаков

Кашира – старинный город с богатой историей и очень красивый. Памятники истории в основном расположены в исторической части города – в микрорайоне Кашира-1.

В старой Кашире сохранилась жилая застройка из одноэтажных и двухэтажных особняков 19 века в стиле классицизма и деревянные домики конца 19 – начала 20 века. Сохранилась и древнерусская городская планировка. Большинство туристов приезжают сюда именно за этим – почувствовать уют уездного купеческого городка.

A post shared by Кашира (@kashira.ru) on Jul 29, 2017 at 8:27am PDT

Еще Кашира очень богата храмами и соборами. Это церковь Флора и Лавра, Успенский собор, Введенский храм, церковь Вознесения Господня и другие. Над историческим центром возвышается колокольня.

Главная улица центра – Советская – упирается в небольшую площадку круглой формы перед спуском к Оке, ее называют «блюдечком». Оттуда все спускаются к реке по лесенке, останавливаясь и созерцают виды.

В музеях Каширы могут рассказать много интересного. Например, в Каширском краеведческом музее в центре, кроме основной экспозиции об истории нашего края, есть еще «музей в музее», посвященный серебристым облакам.

Это особое природное явление, которое в прошлом веке изучал священник-астрофизик Николай Иванович Гришин. Это был очень незаурядный человек, который к концу жизни оказался в Кашире. Он служил в каширском Успенском соборе и при этом занимался наукой, обустроив обсерваторию на колокольне.

Каждый год в конце июня в Кашире проходит фестиваль «Ночь серебристых облаков», посвященный этому человеку и этому явлению. К нам съезжаются ученые, музыканты и даже космонавты.

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Чудеса на Оке

A post shared by Кашира (@kashira.ru) on Nov 17, 2017 at 4:13am PST

Мои самые любимые места – это берега Оки. На Оке все места крутые, особенно летом, когда все зеленое и душистое. У речки есть своя энергия, там сразу набираешься сил.

Я часто провожу время на Оке. Мы собираемся с друзьями, берем палатки и встаем на берегу реки на 3-4 дня. Случались и удивительные истории.

Несколько лет назад, в начале июля, мы с друзьями поехали на речку. Хотя было поздно, спать, как ни странно, никому не хотелось. К 2 часам ночи мы поставили лагерь, нарубили дров и уже собирались ложиться спать, но вдруг увидели какое-то свечение от реки – серебряное сияние от луны или от чего-то еще, которое разливалось по всей поверхности. Это сложно объяснить – какая-то непередаваемая красота и энергия. В итоге мы не спали двое суток – спать просто не хотелось.

Все жители Каширы любят посидеть у реки, многие отдыхают на пляже. Кстати городской пляж благоустроили несколько лет назад. Туда привезли хороший песочек, поставили деревянные лежаки, кабинки для переодевания и туалеты. Но я там не бываю, поэтому как там в этом сезоне – пока не знаю. На Оке очень много диких мест, где можно искупаться.

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Без кинотеатра, зато с планетарием

© Владимир Лебедев © Владимир Лебедев 1 из 2

В Кашире можно получить хорошее образование, не уезжая из города. Есть очень хорошие школы, например, 7-я и 8-я школы, которые в прошлом году попали в топ-100 школ по Подмосковью, и, конечно, моя школа номер 2. После окончания школы мне хотелось бы пойти в медицину. В Кашире есть филиалы нескольких вызов, но это все не мой профиль. Время подумать есть – мне еще два года учиться.

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Я очень увлечен историей России и СНГ, мне нравится принимать участие в патриотических акциях. Хочется узнать больше об истории страны и научить младших. В нашей школе активно развивается патриотическое направление, и я активно в этом участвую. Если приглашают поучаствовать в каком-то городском мероприятии, а их проводится очень много, то я всегда иду, просто не могу отказаться.

© личный архив

Например, мы с товарищем проводили экскурсии в нашем школьном военно-историческом музее «Кашира – город фронтовой», раздавали георгиевские ленточки и участвовали в параде каширских кадетов 9 мая.

© Владимир Лебедев

Еще мне нравятся мотокроссы и музыка, играю на разных музыкальных инструментах часто хожу в библиотеки, которых в городе несколько. В общем, все свои интересы я могу удовлетворить в городе. Чего-то, конечно, в городе не хватает – например, кинотеатра. Зато у нас есть свой планетарий.

С медициной в Кашире тоже в целом неплохо, постепенно идет модернизация лечебных учреждений. Поликлиники работают, в селах и деревнях есть ФАПы и амбулатории. Аварийные медучреждения в Кашире-1 перевели в Ожерелье. Единственное, что плохо – в городе нет роддома, рожать нашим «телепузикам» приходится в соседнем Ступине.

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Каширские «заброшки»

© Владимир Лебедев © Владимир Лебедев 1 из 2

Что огорчает, так это заброшенные здания, которых в Кашире довольно много. В Кашире-3 есть даже заброшенный морг, я там не был и другим не советую. Хотя в интернете есть много историй, как люди забираются туда, чтобы испытать острые ощущения, я там не был и другим не советую.

В окрестностях Каширы есть несколько заброшенных усадеб, которые находятся в плачевном состоянии. С каждым годом они зарастают мусором, которые оставляют туристы.

Одна из них – усадьба Зендиково, когда-то роскошный архитектурный ансамбль конца 18 века. Она принадлежала выходцу из княжеского рода Барятинских, потом – профессору-естествоиспытателю Ивану Двигубскому, а затем помещику Горохову. Сейчас усадьба практически полностью разрушена, ее едва видно посреди заросшего дикого парка. А когда-то здесь были каскадные пруды и плодовый сад.

Недавно на этой территории прошел субботник и ее очистили от мусора. В подобном состоянии находится еще одна усадьба недалеко от нас – Алешково. Радует, что некоторые усадьбы все-таки восстанавливают, например, Тарасково.

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Ждать индустриальный парк и не ездить в Москву

A post shared by Кашира (@kashira.ru) on Sep 16, 2017 at 8:19am PDT

Пока я учусь в школе и не думаю о переезде. Я люблю Каширу, это тихое и спокойное место. Люблю свежий воздух и природу. Здесь живут понятные мне люди.

Мне нравится, как развивается город, что появляются новые магазины и кафе. Только в центре – штук семь кафе и ресторанов. Есть торгово-развлекательные центры и другие места для отдыха.

До Москвы от нас – около 100 км, это порядка 2 часов. Многие ездят на электричке до Павелецкого вокзала, в пути примерно 1 час 40 минут. Но я выбираюсь в Москву нечасто, поэтому оценить плюсы и минусы общественного транспорта пока не могу.

Общественный транспорт в Кашире ходит неплохо. В городе три основных автобусных маршрута, и очень много маршрутов пригородного сообщения. Автобус №381 идет до Москвы, до метро «Красногвардейская».

В Москву, конечно, имеет смысл ездить за развлечениями и достопримечательностями. Хотя и в Кашире и ее окрестностях сейчас кипит довольно насыщенная культурная жизнь.

© Александр Щемляев

В принципе, работу можно найти в Кашире. Например, в 2019 году здесь должен открыться индустриальный парк «Кашира», где появится почти 2 тысячи рабочих мест, также в городском округе работает большая грибоводческая компания и крупный агрокомплекс «Агрокультура групп».

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