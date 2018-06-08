РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 8 июн. С начала текущего года в подмосковном Жуковском очистили 14 внутридворовых территорий, данные работы были проведены по требованию Госадмтехнадзора, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«По итогам действий сотрудников Госадмтехнадзора Московской области с начала года (2018 года - ред.) на территории городского округа Жуковский за ненадлежащее состояние территории к административной ответственности привлечено 14 нарушителей. Территории приведены в надлежащее состояние», – сказала начальник Госадмтехнадзора Татьяна Витушева.

Она также добавила, что в адрес территориального отдела ведомства поступила жалоба жительницы Жуковского. Она просила помочь навести порядок на внутридворовой территории по адресу: улица Гагарина. По словам Витушевой, во дворе дома №10 мусор находился не в урнах и бункерах-накопителях, а был разбросан по всему двору, в том числе на газоне и детской площадке.

«Данная ситуация произошла в этом дворе в связи с тем, что управляющую компанию, в ведении которой был этот дом, лишили лицензии на право деятельности, новая компания до настоящего времени не выбрана», – отметила Витушева.