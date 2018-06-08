РИАМО - 8 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил российского хоккеиста Александра Овечкина с победой в финале Кубка Стэнли, спортсмен выступал за команду Washington Capitals.

«С победой, дружище! Гордимся и ждем домой! Твои друзья», — написал Воробьев в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

Клуб НХЛ Washington Capitals впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Как уточняется на официальном сайте НХЛ, Овечкин стал лучшим снайпером как плей-офф (15), так и регулярного чемпионата (49 голов).