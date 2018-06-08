РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 8 июн. В Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Жуковского прошла III Отраслевая научно-техническая конференция по измерительной технике и метрологии для исследований летательных аппаратов КИМИЛА-2018, мероприятие было приурочено к 100-летию института, сообщается на сайте ЦАГИ.

«В ходе двухдневной конференции участники обсудили актуальные вопросы отрасли, в том числе применение современных программных комплексов, методов термографии, акустики, теплового неразрушающего контроля, тензометрических измерительных систем, требования к точности изготовления моделей для экспериментов в аэродинамических трубах, развитие бесконтактных методов измерения», – говорится в сообщении.

Присутствующим представили более 60 докладов. Их авторами, помимо специалистов ЦАГИ, стали представители около 20 ведущих организаций, научных центров и вузов, в том числе ЦНИИмаш, ФГУП «ЦИАМ имени Баранова», Институт проблем механики АН РАН, Институт теоретической и прикладной механики имени Христиановича СО РАН, Институт биохимической физики имени Эмануэля РАН, ФГУП «СибНИА имени Чаплыгина», ФГУП «ГосНИИАС», ФГУП «НИИОФИ», МГУ, ТПУ, НГАСУ, а также предприятий, производящих средства и приборы для измерений, — ООО «Иртис», ООО «Драйвер», ООО «Спецэлтех» и другие.

По словам гендиректора ФГУП «ЦАГИ», академика РАН Сергея Чернышева, в нынешнем году конференция считается особой, так как она стала важным этапом марафона научно-технических мероприятий, посвященных празднованию 100-летия ЦАГИ.

«Высказанные здесь идеи, прошедшие дискуссии, обмен мнениями между ключевыми специалистами отрасли, ложатся в основу дальнейшего прогресса. Наша задача – поддержать и воплотить его», – подчеркнул Чернышев.